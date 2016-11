Bauernbund verliert absolute Mehrheit

Bei der Landwirtschaftskammerwahl am Sonntag hat der ÖVP-nahe Bauernbund 47,15 Prozent der Stimmen erreicht, er verlor die absolute Mehrheit in der Vollversammlung. Kammerpräsident Johann Mößler spricht dennoch von einem „respektablen“ Ergebnis.

Die letzten Wahllokale schlossen um 16.00 Uhr, pünktlich um 17.00 Uhr wurde das endgültige Wahlergebnis bekanntgegeben: Der ÖVP-nahe Bauernbund erreichte 47,15 Prozent der Stimmen und verlor somit die absolute Mehrheit.

Mößler bleibt im Amt, da die stimmenstärkste Fraktion laut Wahlordnung automatisch den Präsidenten stellt. Der Bauernbund verlor aber zwei Mandate in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer und hält somit künftig noch 18 Mandate.

Freiheitliche und Südkärntner Bauern legten zu

Die Freiheitlichen erreichten 25,83 Prozent der Stimmen und konnten ein Mandat dazugewinnen. Die Liste der SPÖ erzielte 12,49 Prozent. Das bedeutet den Verlust eines Mandats.

Die Südkärntner Bauern konnten 10,95 Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen und legen ein Mandat zu. Das Schlusslicht bilden mit 3,57 Prozent die Grünen, die mit einer eigenen Liste angetreten waren. Auch sie dürfen erstmals mit einem Mandat ins Bauernparlament einziehen.

Erste Reaktionen

Landwirtschaftskammerpräsident Johann Mößler sagte in einer ersten Stellungnahme gegenüber dem ORF Kärnten, das Ergebnis sei „nicht erfreulich“, aber „respektabel“ angesichts der Schuldzuweisungen für die schlechten Agrarpreise seitens der anderen Fraktionen. Der Bauernbund bleibe weiterhin bestimmende Kraft, so Mößler. Er werde auch im Vorstand vier von sieben Mitglieder stellen. Ziel sei, die Arbeit der Bauern weiterhin mit Wertschätzung und Respekt zu vertreten. Österreichs Bauernbund-Präsident Jakob Auer gratulierte Mößler, dass er es mit seiner Fraktion - „unter widrigen Umständen“ - geschafft habe, die Mehrheit zu halten.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner reagierte auf das für seine Fraktion nicht so erfreuliche Wahlergebnis mit Betroffenheit. Er führte die geringe Wahlbeteiligung auf die Enttäuschung der Nebenerwerbslandwirte über Landwirtschaftskammer zurück.

Der Kärntner FPÖ-Obmann Landesrat Gernot Darmann gratulierte der Freiheitlichen und Unabhängige Bauernschaft zum Wahlergebnis und dem Zugewinn eines Mandates. "Die Nähe unserer Kandidaten zum Beruf haben Früchte getragen und die Kärntner Bauern überzeugt“, so Darmann.

Der Grüne Spitzenkandidat Reinhard Stückler freute sich, über den Einzug. Seine Fraktion werde sich für biologische und gentechnikfreie Landwirtschaft, faire Preise und ein gerechteres Förderungs- und Sozialversicherungssystem einsetzen. Ihm gratulierten Michael Johann, Obmann der Grünen Bauern, sowie Grünen-Umweltlandesrat Rolf Holub.

Bundesminister Andrä Rupprechter teilte in einer Aussendung mit, das Wahlergebnis bestätige die Arbeit von Präsident Johann Mößler und seinem Team. Ziel seien weiterhin „starke Regionen und ein lebendiger ländlicher Raum“.

Mehr Wahlberechtigte durch geändertes Wahlrecht

Im Vorfeld des aktuellen Urnengangs hatte eine Änderung des Wahlrechts für Debatten gesorgt, mit der die Zahl der Wahlberechtigten deutlich vergrößert wurde. Waren es vor fünf Jahren noch an die 50.000 Wahlberechtigte, lag diese Zahl heuer bei rund 71.500. Im Sommer hatte das Land Kärnten beschlossen, dass das Alter der Wahlberechtigten auf 16 Jahre gesenkt wird, und - was deutlich mehr ins Gewicht fällt - dass auch Altbauern, Ehepartner und Kinder, die am Hof mitarbeiten, wählen dürfen. Besonders die Freiheitlichen hatten diese Vorgehensweise heftig kritisiert.

Wahlberechtigung gesunken

Die höhere Zahl der Wahlberechtigten wirkte sich allerdings nur gering auf die Zahl derjenigen aus, die auch zur Wahl gingen. Machten vor fünf Jahren noch rund 25.000 Landwirte ihr Kreuz am Stimmzettel, so waren es heuer etwas mehr als 28.000. Die Wahlbeteiligung sank von 50,2 auf 39,4 Prozent.

