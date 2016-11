Polizei sucht Schneestangen-Rowdy

In Fresach (Bezirk Villach) ist am Wochenende ein unbekannter Autofahrer auf einer Länge von mehreren Kilometern gegen zahlreiche Schneestangen und eine Weideeinfriedung gefahren und hat diese anschließend entsorgt. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten.

Der Vorfall geschah in der Zeit von Freitag bis Samstagnacht auf der Untermitterberger Gemeindestraße. Insgesamt wurden 45 Schneestangen umgefahren und mehrere davon beschädigt. 16 Schneestangen lud der Unbekannte in sein Fahrzeug und warf sie in einem Wald weg. Weiters beschädigte er eine Weideeinfriedung.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten handelt es sich nach bisherigem Ermittlungsstand um ein einen VW, Näheres nicht bekannt. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Feistritz/Drau unter der Telefonnummer 059133-2255 zu melden.