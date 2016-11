Fahrraddiebe von Security überführt

Zwei Fahrraddiebe sind Sonntagfrüh in Klagenfurt von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma überführt worden. Die Männer waren aufgefallen, weil sie zu zweit mit drei Fahrrädern unterwegs waren.

Die beiden Klagenfurter im Alter von 31 und 32 Jahren hatten in den frühen Morgenstunden am Heuplatz in der Innenstadt die drei Fahrräder gestohlen. Mit ihrer Beute flüchteten sie zu Fuß. Als sie gegen 7.00 Uhr das Gelände des Klinikum überqueren wollten, wurden die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stutzig. Sie beschlossen, die beiden Männer anzuhalten und zu befragen. Dabei gestanden die beiden rasch den Diebstahl und ließen sich von der Polizei widerstandslos mitnehmen und einvernehmen. Sie werden angezeigt.

Der Wert der gestohlenen Fahrräder, die vorläufig sichergestellt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Auch deren Besitzer wurden noch nicht ausgeforscht.