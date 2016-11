Land: Personalvertreter werden gewählt

Am Montag und Dienstag wählen die Beamten und Vertragsbediensteten des Landes ihre Personalvertretung. Insgesamt sind fast 4.000 Personen wahlberechtigt, sie können sich für eine von fünf antretenden Listen entscheiden.

In den nächsten Tagen werden zwei Ebenen gewählt: die Zentralpersonalvertretung und die untergeordneten Dienststellen-Vertretungen. Seit Jahrzehnten wird die Personalvertretung der Beamten in Kärnten von der Fraktion Sozialdemonkratischer Gewerkschafter dominiert. An ihrer Spitze steht Gernot Nischelwitzer. Er stürzte bei der letzten Wahl mit einer Gegenliste den damaligen Obmann, ebenfalls von der SPÖ. Diesmal bekam Nischelwitzer mit Manfred Dworak einen Gegner aus den eigenen Reihen.

Für die freiheitliche Liste AUF tritt - wie schon bisher - Andreas Skorianz an. Für die Fraktion christlicher Gewerkschafter geht wieder Siegfried Wiggisser ins Rennen. Diesmal neu ist die Liste der „Unabhängigen Alternative“ mit Thomas Springer an der Spitze. Interessant wird, ob Nischelwitzer die Mandate von Herwig Rettenbacher, der nicht mehr antritt, übernehmen kann oder nicht. Bei der letzten Wahl kamen beide auf sieben Sitze in der Zentralpersonalvertretung.

Für zahlreiche Reformen eingesetzt

Die Beamtengewerkschaft zählt zu den stärksten und einflussreichsten Personalvertretungen. Das belegt nicht zuletzt das oft jahrelange Ringen um unzählige Reformen auf Bundesebene, aber auch in Kärnten.

