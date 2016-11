Alkolenker landete mit Pkw auf Bahngleisen

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach ist Sonntagfrüh mit seinem Wagen in Velden ins Schleudern geraten. Der Pkw landete im Bereich einer Eisenbahnkreuzung seitlich auf den Gleisen. Eine Kollision mit einem Zug blieb zum Glück aus.

Der 20-Jährige verlor gegen 3.30 Uhr auf der regennassen Gemeindestraße im Bereich der Veldener Eisenbahnkreuzung die Kontrolle über sein Auto, das seitlich auf den Gleisen zum Stillstand kam. Der Lenker, der unverletzt blieb, konnte das Fahrzeug ohne fremde Hilfe wieder auf die Räder bringen. Die Bahnstrecke wurde für den Zugsverkehr gesperrt, damit der total beschädigte Pkw geborgen werden konnte. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Alkolenker rammte Personen und fuhr davon

Zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einem Alkolenker kam es Samstagfrüh auch in Irschen (Bezirk Spittal an der Drau). Ein alkoholisierter Autolenker aus dem Drautal erfasste mit seinem Wagen zwei Personen und ein vor einem Haus geparktes Auto und fuhr davon. Er wurde ausgeforscht - mehr dazu in Zwei Personen von Alkolenker erfasst.