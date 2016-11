Vier Verletzte bei Pkw-Zusammenstoß

Auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt ist am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Zwei Autos stießen zusammen, vier Personen wurden verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.30 Uhr bei der Ausfahrt eines Fast-Food-Restaurants, das am Rande des Kreuzungsbereiches zwischen dem Südring und der Rosentaler Straße liegt.

Kollision bei Ausfahrt aus Parkplatz

Laut Polizei wollte eine 62 Jahre alte Frau aus Eberndorf einem 25 Jahre alten Pkw-Lenker aus Slowenien die Ausfahrt ermöglichen. Sie hielt ihren Wagen auf der ersten Fahrspur des Südringes an und deutete dem slowenischen Lenker, dass er nach links in den Südring einbiegen könne.

Eine 23 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus Klagenfurt, die mit ihrem Auto auf der zweiten Fahrspur des Südringes in Richtung Osten fuhr, dürfte dies übersehen haben. Sie kollidierte mit dem aus der Ausfahrt fahrenden Pkw des Slowenen.

Zwei Pkw-Lenker und Beifahrerinnen verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden die Pkw-Lenkerin aus Klagenfurt und der Pkw-Lenker aus Slowenien, sowie zwei Beifahrerinnen - eine 58 Jahre alte Frau aus Klagenfurt und eine 23 Jahre alte Frau aus Slowenien - unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

