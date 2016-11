Passanten von Alkolenker erfasst

Ein alkoholisierter Autolenker aus dem Drautal hat Samstagfrüh Fahrerflucht begangen. Er erfasste in Irschen (Bezirk Spittal/Drau) zwei Personen und ein vor einem Haus geparktes Auto und fuhr davon. Er wurde ausgeforscht.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 2.15 Uhr. Der 28 Jahre alte Pkw-Lenker fuhr mit seinem Wagen auf einer Gemeindestraße von Simmerlach aus kommend in Richtung des Ortszentrums von Irschen. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Auto. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, streifte einen vor einem Haus abgestellten Pkw und erfasste danach zwei vor dem Haus stehende Personen, einen 19 Jahre alten Mann und eine gleichaltrige Frau. Sie erlitt Verletzungen an einem Bein, der Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden von der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Der Unfalllenker beging Fahrerflucht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die erfolgreich verlief. Im Zentrum von Irschen entdeckten die Beamten zuerst das beschädigte Fahrzeug und in Folge den Zulassungsbesitzer. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.

