Fußgänger mit dunkler Kleidung gefährdet

Jeder dritte Unfall mit einem Fußgänger passiert in der Dunkelheit oder in der Dämmerung. Das Risiko, von Autofahrern übersehen zu werden, erhöhe sich mit dunkler Kleidung, sagen Verkehrsexperten. Sie raten zu Reflektoren.

Auch wenn die Unfallzahlen zurückgehen zeigen Untersuchungen der Verkehrsexperten nach wie vor, dass 93 Prozent der Fußgänger, die älter als 55 Jahre alt sind, im Straßenverkehr dunkle Kleidung tragen. Auch 65 Prozent der Kinder seien nicht ausreichend sichtbar für die Autofahrer, sagt Thomas Jank vom Autofahrerklub ARBÖ: „Ich denke, das unterschätzt man.“

Reflektoren können Leben retten

Das Unfallrisiko sei mit dunkler Kleidung im Straßenverkehr doppelt so hoch. „In der dunklen Jahreszeit können Reflektoren Leben retten. Sie sind nicht teuer und auch leicht an der Kleidung anzubringen.“

Während dunkle Kleidung nur bis etwa 25 Meter Entfernung wahrgenommen wird, kann reflektierendes Material bereits in einer Entfernung von 150 Metern erkannt werden.

Autofahrer sollen langsam und konzentriert fahren

Generell gehen die Verkehrsexperten davon aus, dass das Risiko für Fußgänger nachts oder in der Dämmerung in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, drei Mal so hoch sei als am Tag. Sind die Straßen noch dazu nass, erhöht sich das Risiko um ein Zehnfaches.

Auch die Autofahrer müssten bei eingeschränkten Sichtverhältnissen langsamer fahren, sagt Jank, da Hindernisse oder andere Verkehrsteilnehmer schwerer zu erkennen seien. Speziell auch bei Nebel sei erhöhte Konzentration gefordert.

Dunkle Kleidung: Keine automatische Mitschuld

Aus dem Nichttragen heller oder reflektierender Kleidung bei Dunkelheit alleine lässt sich - bei einem Unfall - noch kein Mitverschulden eines Fußgängers ableiten. Wer sich gut sichtbar kleidet - etwa mit Reflektoren - reduziert das Risiko eines Unfalles um fast 50 Prozent.