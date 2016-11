Ernteausfälle: Obst wird zugekauft

Wegen der großen Ernteausfälle beim Obst wegen des Frosts im heurigen Frühjahr müssen heimische Saft- und Mostproduzenten Obst zukaufen. Ob es aus anderen Bundesländern oder dem Ausland kommt, ist für Konsumenten allerdings meist nicht nachvollziehbar.

Am Zogglhof in St. Paul im Lavanttal wird Wert darauf gelegt, hochwertige Produkte zu produzieren. Heuer muss auch hier Obst für die Säfte und Obstweine aus Friaul Julisch Venetien zugekauft werden. Die Konsumenten würden darauf hingewiesen, sagt Hans Köstinger vom Verein Mostbarkeiten. Er überzeugte sich selbst in Italien von der Qualität des zugekauften Obstes: „Wir haben es nach der Qualität und vor allem nach der Sorte ausgesucht. Die Säfte, die heuer angeboten werden, sollen nicht unbedingt von dem abweichen, was bei uns Standard ist.“

Eine Kennzeichnung - etwa auf den Etiketten - ist in Österreich im Saftbereich nicht gesetzlich vorgeschrieben, sagt Köstinger. Es müsste dies nach der Kennzeichnungsverordnung und nach dem Lebensmittelkodex geregelt werden.

Saft: Verarbeitung in Österreich ausreichend

Steht auf dem Etikett „Saft oder Most aus Österreich“ heiße das noch gar nichts. Das Obst kann auch aus anderen Ländern importiert werden. Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit reiche es aus, dass das Erzeugnis in Österreich verarbeitet wurde. Das Grunderzeugnis - also der Apfel, die Birne, die Marille - müsse aber nicht aus Österreich stammen.

Die 20 Betriebe, die dem Verein Mostbarkeiten angehören, wünschen sich die selbe Regelung bei der Kennzeichnung von Säften, Most und Essig wie bei Wein und Obstweinen. Das Obst müsse aus Österreich kommen, was auch streng kontrolliert werde. Das Gütesiegel ist das Bundeswappen auf dem Flaschenverschluss.

Kauf beim Betrieb als Echtheits-Garantie

Laut Köstinger lege der Verein Mostbarkeiten großer Wert darauf, dass durch die neue Obstwein-Verordnung für den Konsumenten eine hundertprozentige Garantie gegeben sei, dass die Produkte tatsächlich das Beinhalten, was auf deren Verpackung stehe. Wenn ein Konsument auf Nummer sicher gehen möchte, bleibe ihm derzeit eigentlich nur der Kauf direkt beim Betrieb und die persönliche Qualitätskontrolle vor Ort, sagt Köstinger. Dann sei auch garantiert, dass der Apfelsaft und Co. nicht industriell mit Konzentraten aus Asien hergestellt wurden.

