71.000 Wahlberechtigte bei LWK-Wahl

Am Sonntag werden bei der Landwirtschaftskammerwahl die 36 Mandatare der Kammer-Vollversammlung gewählt. Aus ihr wird dann auch der Präsident der kommenden fünf Jahre gewählt. Fünf wahlwerbende Gruppen treten gegeneinander an. 71.000 Personen sind wahlberechtigt.

Die Landwirtschaftskammerwahl ist in Kärnten der erste Urnengang nach der beeinspruchten Wahl des Bundespräsidenten. Die Wahl-Beisitzer wurden entsprechend geschult. Anders als in den Vorjahren soll kein Einzelwahlergebnis aus den Gemeinden an die Öffentlichkeit kommen, bevor nicht das letzte Wahllokal um 16.00 Uhr geschlossen hat. Wahl-Behördenleiter Gerhard Jesernig wird das Gesamt-Ergebnis gegen 17.00 Uhr in der Landwirtschaftskammer in Klagenfurt verkünden.

71.000 Bauern und Forstwirte sind wahlberechtigt. Erstmals dürfen auch Alt- und Jungbauern wählen, die am Hof mithelfen. So sind - obwohl es immer weniger Bauern im Land gibt - diesmal um 40 Prozent mehr Stimmen zu holen. Möglich macht das die neue, umstrittene Wahlordnung.

Fünf wahlwerbende Gruppen

Der amtierende Präsident der Landwirtschaftskammer, Johann Mössler, will mit dem ÖVP-Bauernbund seine absolute Mehrheit und das Amt verteidigen. Derzeit hält der Bauernbund in der Vollversammlung, dem Kammerparlament, 20 von 36 Mandaten. Mössler nannte im Vorfeld als Wahlziel, auch in der Landwirtschaftskammer künftig Verhältnisse zu haben, bei denen man Entscheidungen treffen könne: „Wir brauchen Klarheit.“

Mössler sieht sich vier neuen Herausforderern gegenüber. Für die freiheitlichen und unabhängigen Bauern, die derzeit acht Mandate halten, geht Manfred Muhr in das Rennen. Sie wollen die absolute Mehrheit des Bauernbundes brechen und von acht auf zwölf Mandate wachsen.

Spitzenkandidat der SPÖ-Bauern ist Franz Matschek. Er will vor allem das bei der letzen Wahl verlorene Mandat wieder zurückholen, die SPÖ hält derzeit fünf Sitze im Kammerparlament. Ein Zuwachs an Stimmen werde angestrebt.

Die Gemeinschaft der Südkärntner Bauern setzt auf Franz Josef Smrtnik, auch Bürgermeister von Bad Eisenkappel. Sie halten derzeit drei Mandate. Er möchte diese halten und noch ein weiteres Mandat dazugewinnen.

Grüne treten mit eigener Liste an

Bei der letzten Wahl wurden die Südkärntner Bauern noch von den Grünen indirekt unterstützt, diesmal treten Letztere mit einer eigenen Liste an. Spitzenkandidat Reinhard Stückler sagte, er wolle erstmals den Einzug mit seiner Liste schaffen, denn „die Kammer kann ruhig bunter werden“.

Die Landwirtschaftskammerwahl wird von den Gemeinden durchgeführt, in jeder Gemeinde ist am Sonntag zumindest ein Wahllokal geöffnet. Bei der letzten Bauern-Wahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei knapp über 50 Prozent. Das heißt, jeder zweite Bauer ging nicht wählen.

Links: