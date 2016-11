Villacher Straße: Staus wegen Sanierung

Die Villacher Straße gilt als eine der wichtigsten Einfahrtsstraßen in die Landeshauptstadt Klagenfurt. 16.000 Fahrzeuge passieren sie täglich. Ab Montag 8.00 Uhr wird sie saniert, im Frühverkehr muss mit Zeitverzögerungen und Staus gerechnet werden.

Die Sanierung soll in zwei Schritten erfolgen: Der Abschnitt zwischen dem Villacher Ring bis zur Waidmannsdorfer Straße ist ab Montag an der Reihe. Die Straßenoberfläche wird erneuert, Versorgungsleitungen getauscht und Stützmauern errichtet bzw. stabilisiert - mehr dazu in Sanierung Villacher Straße soll ein Jahr dauern.

"Die Klagenfurter ‚Rumpelpiste‘, wie sie von vielen Autofahren bezeichnet wird, ist damit Geschichte“, so Gerhard Köfer vom Team Kärnten, der für den Straßenbau zuständige Landesrat. Der Zeitplan sieht vor, dass heuer noch gemacht werden soll, so viel möglich sei: „Das ehrgeizige Ziel sind 300 Laufmeter hier in Klagenfurt. Weiter geht es dann im Frühjahr des nächsten Jahres.“

2,7 Mio. Euro für Sanierung

Ab Mai ist der Bereich zwischen der Waidmannsdorfer Straße und der Morrestraße an der Reihe. Die Arbeiten sollen im November 2017 abgeschlossen sein. 2,7 Millionen Euro werden investiert - 75 Prozent der Kosten übernimmt das Land.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr stadtauswärts nur einspurig geführt. stadteinwärts werden die Fahrzeuge über die August-Jaksch Straße geleitet.

STW-Busse werden teilweise umgeleitet

Mit dem Baubeginn kann es für die Stadtwerkebusse zu Verzögerungen kommen: Die Linien 10, 61, 81, 91, 92, sowie der Schülerwagen der Linie 20 im Frühverkehr werden stadteinwärts über die Friedelstraße und August-Jaksch-Straße und den Villacher Ring zum Heiligengeistplatz umgeleitet. Die Haltestellen „Jergitschsteg“ und „Lendhafen“ werden stadteinwärts nicht angefahren; Ersatzhaltestellen sind die „Rizzibrücke“ bzw. der „Heiligengeistplatz“. Bis 20. Dezember ist mit den Einschränkungen im Linienbusverkehr zu rechnen.

Weitere Umleitung: Südring/Ebentaler Straße

Wegen Fräsarbeiten im Kreuzungsbereich Südring/Ebentaler Straße werden STW-Busse der Linien 11, 12 und 91 von Montag ab etwa 9.00 Uhr bis einschließlich Mittwoch mit Behinderungen im Linienverkehr zu rechnen. Von Montag bis Dienstag (7. bis 8. November) wird in der Zeit von ca. 21.00 bis 5.00 Uhr die Kreuzung asphaltiert. Daher fährt die STW-Linie 91 an diesen beiden Tagen die Haltestelle „Industriegelände“ ab 21.00 Uhr nicht mehr an.

Stadteinwärts verläuft die Umleitung bei Karnerta über den Südring und die Primoschgasse über den Industriering zur Ortnergasse und weiter über die Flatschacher Straße zur Kreuze mit der Unterführung bei der Ebentaler Straße. Stadtauswärts gibt es eine gegengleiche Linienführung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Mittwoch abgeschlossen sein. Bei Schlechtwetter werden die Arbeiten verschoben.