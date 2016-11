Radelnder Spendenbetrüger verurteilt

Ein 59-jähriger Ex-Polizist ist am Donnerstag in Klagenfurt wegen Betruges zu 14 Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann war quer durch Österreich geradelt, um Spenden zu sammeln. Der Großteil des Geldes floss aber in die Radtour selbst.

Drei Monate lang war der ehemalige Polizist im vergangenen Jahr in ganz Österreich unterwegs, um Geld für elternlose Flüchtlinge zu sammeln. Insgesamt 140 Gemeinden klapperte er für seine Spendentour ab, mehr als 11.000 Euro kamen dabei zusammen. Bei den Flüchtlingskindern kam das Geld aber nie an. Während der Reise griff der Mann mehrmals auf das Spendenkonto zu, um Übernachtungskosten zu begleichen. Schließlich waren nur mehr 3.000 Euro übrig - mehr dazu in Mutmaßlicher Spendenbetrüger vor Gericht.

Geld in Safe gehortet

Das Geld hortete der Mann in einem Safe seines Sohnes, damit die Behörden nicht darauf zugreifen können. Denn der Mann hatte Schulden, beträchtliche sogar. 137 Exekutionsverfahren wurden bei ihm eingeleitet. Wegen nicht geleisteter Zahlungen musste der Ex-Polizist sogar kurzzeitig hinter Gitter. Trotz hoher Schulden mietete der 59-Jährige eine Halle an, um darin Kampfsportkurse für Schulen anzubieten. Die Mieten konnte er nur kurze Zeit begleichen, dann blieb er auch diese schuldig.

ORF

„Habe nie an Betrug gedacht“

Vor Richter Dietmar Wassertheurer beteuerte der Angeklagte am Donnerstag dennoch seine Unschuld. Bei dem Schulprojekt hätte er mit Förderzusagen von Stadt und Land gerechnet. Und auch bei der Spendentour hätte er nie an einen Betrug gedacht. Den Bürgermeistern der Gemeinden hätte er immer erklärt, dass nur der Reinerlös gespendet werde. Mit den verbliebenen 3.000 Euro hätte er zudem ein Buch über die Tour und seine Erfahrungen schreiben wollen, die Erlöse sollte gespendet werden.

ORF

Eine reine Schutzbehauptung, sagte Staatsanwältin Nicole Zwirn und zweifelte die Glaubwürdigkeit des Angeklagten an. Erschwerend kam hinzu, dass der 59-Jährige bereits einmal wegen Betrugs verurteilt wurde.

Richter: bewusste Täuschung

Auch Richter Wassertheurer ging davon aus, dass der Angeklagte seine Opfer bewusst getäuscht hatte, um sich so sein Leben zu finanzieren. Er verurteilte den 59-Jährigen zu einer bedingten Haftstrafe von 14 Monaten. Außerdem muss der Mann 2.400 Euro Strafe zahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. Ob die Gemeinden ihre Spendengelder jemals wiedersehen, ist noch offen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung gaben keine Erklärung ab, das Urteil ist nicht rechtskräftig.