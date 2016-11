Fünf Streifenwagen verfolgten Pkw-Lenker

Ein 27-jähriger Klagenfurter, der keinen Führerschein hat, lieferte fünf Polizeiautos am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd, um nicht angehalten zu werden. Er raste durch Klagenfurt und konnte schließlich verhaftet werden.

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr sah eine Polizeistreife den 27-Jährigen in seinem Pkw beim Einbiegen in eine Gasse. Da der Mann keinen Führerschein besitzt und mehrere Verwaltungsstrafen zu begleichen hat, versuchten die Polizisten, ihn anzuhalten.

Der Klagenfurter beschleunigte sein Fahrzeug und raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Bis zu 120 Km/h fuhr der 27-Jährige laut Kurt Komarek von der PI Klagenfurt-Annabichl. Dabei ignorierte er Vorranggebote und überfuhr auch Kreuzungen mit Rotlicht. Andere Fahrzeuglenker mussten teilweise Vollbremsungen durchführen. An der Verfolgung waren fünf Streifenwagen beteiligt.

Weil sein Fahrzeug einen Defekt hatte, setzte er seine Flucht zu Fuß fort und konnte in einem Innenhof festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die Polizei sagte, es sei ein Riesenglück, dass nichts passiert sei.