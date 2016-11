A1 zu Handymast Knappenberg: Dialog gesucht

Zur Diskussion um einen neuen Mobilfunkmast in Knappenberg haben sich A1 und das Forum Mobilkommunikation zu Wort gemeldet. Laut A1 sei der neue Standort mit Gemeinde und Anrainern besprochen worden. Gesundheitliche Aspekte werden berücksichtigt.

A1 reagierte in einer Aussendung auf einen Bericht, wonach der neue Standort des Mobilfunkmastes in Knappenberg für Wirbel sorgt und ein Anrainer gegen die Errichtung hinter seinem Haus sei - mehr dazu in Handymast nun auf Schattenseite.

Man plane in Knappenberg die Mobilfunkanlage nicht nur, um die Möglichkeiten mobiler Telefonie zu verbessern, sondern auch um Breitbandinternet zur Verfügung zu stellen, so A1. Die Gemeinde sei vom frühest möglichen Zeitpunkt an von der Planung der Mobilfunkversorgung in Knappenberg informiert worden.

„Dialog gesucht“

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Sorgen der Anrainer habe A1 den Dialog mit Gemeinde und Bürgerinitiative gesucht. Es habe eine Besprechung im Juli am Gemeindeamt gegeben. Bereits am selben Tag sei ein Alternativstandort - der jetzige Standort - identifiziert worden, auch Gemeinde und Bürgerinitiative hätten diesen unterstützt.

Obwohl dieser Standort funktechnische Einbußen gegenüber der ursprünglichen Planung verursache, sei dies eine für A1 realisierbare Variante, hieß es weiter. Ein einzelner Anrainer bringe weiterhin seine Besorgnis zum Ausdruck, mit ihm sei bereits Kontakt aufgenommen worden. A1 habe keine Monopolstellung, es gebe mehrere Mobilfunkbetreiber, die sich alle an die geltenden Gesetze halten müssten.

Forum: Gesundheitsaspekte berücksichtigt

Laut Forum Mobilkommunikation sei es nicht richtig, dass gesundheitliche Aspekte bei der Standortwahl keine Rolle spielen, Denn das Telekommunikationsgesetz formuliere in seinem Paragraphen §73 (2) dass „[…] der Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen […] gewährleistet sein“ müsse. Der Bund und dessen Behörden bewerten die gesundheitlichen Aspekte, so das Forum in einer Aussendung.