Rauferei im Taxi – drei Verletzte

Ein Streit in einem Taxi ist Dienstagabend in Klagenfurt eskaliert. Der Taxifahrer wollte seine beiden Fahrgäste aus dem Taxi werfen, es kam zur Rauferei. Alle drei Beteiligten wurden verletzt.

Wer den Streit begann und wie es zu der anschließenden Rauferei kam, das ermittelt die Polizei noch. „Aussage steht gegen Aussage“, heißt es von der Klagenfurter Polizei. Die beiden Fahrgäste, ein 17-jähriger Wolfsberger und eine 15-jährige Klagenfurterin, wollten Dienstagabend jedenfalls mit dem Taxi von der Koschatstraße zum Bahnhof gebracht werden - und sie hatten es sehr eilig. Es soll ein Streit mit dem 54-jährigen Taxifahrer entbrannt sein, der sich von den beiden Jugendlichen offenbar nicht hetzten lassen wollte.

Taxler und Auto getreten

Laut Aussage des Taxlers hätten ihn die Jugendlichen beschimpft. Der Taxilenker sei sehr unhöflich gewesen, gaben wiederum die Jugendlichen zu Protokoll. Schließlich weigerte sich der Taxifahrer die beiden mitzunehmen und forderte sie auf, auszusteigen. Vor dem Taxi kam es dann zu der Rauferei, bei der die Beteiligten gegenseitig auf sich einschlugen. Der Taxifahrer soll dabei gestürzt sein, noch am Boden liegend hätten die Jugendlichen auf ihn eingetreten, sagte er aus. Auch hätten die Jugendlichen das Auto getreten, ein Außenspiegel brach dabei ab.

Nach Flucht rasch ausgeforscht

Der Wolfsberger und die Klagenfurterin bekamen es dann wohl mit der Angst zu tun und flüchteten in ein nahe gelegenes Mehrparteienhaus. Sie wurden dabei jedoch von Zeugen beobachtet und konnten von der Polizei rasch ausgeforscht werden. Sowohl der Taxilenker als auch die beiden Fahrgäste wurden bei der Rauferei verletzt. Der Taxler erlitt eine Wunde an einem Auge, der 17-jährige Wolfsberger Kratzspuren am Hals und die 15-Jährige ein Hämatom.

