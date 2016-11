Arzt überraschte Einbrecher in Ordination

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag in eine Ordination in Villach eingebrochen und wurde vom Arzt überrascht. Der Täter stürmte aus der Praxis und flüchtete. Als die Polizei eintraf, wurde ein weiterer Einbruch entdeckt. Der Täter soll 60 bis 70 Jahre alt sein.

Ein Arzt wollte Dienstagmittag im Warteraum seiner Ordination einiges in Ordnung bringen, als er das aufgebrochene Türschloss entdeckte. Im selben Moment wurde die Tür von innen nach außen aufgestoßen, ein unbekannter Mann stürmte aus der Ordination und rammte dabei auch den 36-jährigen Mediziner. Der Unbekannte rannte die Stiege hinunter.

Nach einem kurzen Moment lief ihm der Arzt hinterher, konnte aber den unbekannten Täter nicht mehr sehen. Dieser war in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Der Arzt rief die Polizei, die eine Sofortfahndung einleitete. Aus der Ordination wurde laut Angaben des Arztes nichts gestohlen.

Mehrere hundert Euro gestohlen

Während der Fahndung nach dem Täter im Inneren des Objektes wurde ein weiterer Einbruch entdeckt. Vermutlich derselbe Täter hatte auch das Türschloss einer zweiten Ordination aufgebrochen. Bei einer Nachschau gemeinsam mit den Geschädigten wurde festgestellt, dass aus dieser Ordination aus drei verschiedenen Handkassen Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro gestohlen wurden.

Personenbeschreibung:

Mann, ca. 60 – 70 Jahre, ca. 170 – 180 cm groß, dünne Statur, bekleidet mit grünem Trenchcoat, braunem Schal, dunkle Umhängetasche.