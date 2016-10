Zur viert auf Mann eingeprügelt

Vier Afghanen sollen am Dienstagabend in Villach einen Arbeiter niedergeschlagen und beraubt haben. Passanten riefen die Polizei. Das Opfer wurde leicht verletzt, die vier mutmaßlichen Täter, drei davon Jugendliche, angezeigt.

Passanten beobachteten am Dienstag gegen in Villach, wie mehrere Jugendliche auf einen anderen Mann einschlugen und eintraten und verständigten die Polizei. Nach Eintreffen der Polizeikräfte war vorerst niemand mehr am Tatort.

Anzeige auf freiem Fuß

Nach einer Fahndung im Nahbereich wurden aufgrund von Zeugenaussagen drei Jugendliche und ein Erwachsener Mann aus Afghanistan (24, 17 und zwei 16 Jahre alt) von der Polizei angehalten. Das Opfer, ein 22-jähriger Arbeiter, wurde durch die Schläge und Tritte leicht verletzt, ihm wurde außerdem die Brieftasche mit einer geringen Menge Bargeld gestohlen. Die vier Afghanen wurden auf freiem Fuß angezeigt.