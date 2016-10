VSV holt mit Latendresse neuen Stürmer

Nach dem Vertragsende mit Stürmer Brock McBride hat der Villacher SV mit Olivier Latendresse einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 30-jährige Kanadier ist in der Erste Bank Eishockey Liga kein Unbekannter.

Latendresse spielte ab 2011 für die Graz 99ers und zuletzt die Black Wings Linz. Sein Vertrag in Oberösterreich wurde zu Saisonende nicht mehr verlängert. Latendresse bestritt für Graz und Linz in der Liga bereits 253 Partien und erzielte dabei 200 Scorerpunkte. Er wird am Donnerstag mit seiner Frau in Villach eintreffen und so schnell es geht in das VSV-Training einsteigen. „Er ist ein smarter Spieler mit viel Hockey-IQ, und ich habe nur Gutes über ihn gehört“, sagte VSV-Coach Greg Holst.

GEPA/Walter Luger

Bride vom Trainer-System nicht begeistert

Der Abgang von McBride erfolgte, nachdem sich der Kanadier mit Holst überworfen hatte. Als Grund gab Bride an, dass er mit dem strikten System von Holst nicht ganz glücklich war. Das System von Trainer Hannu Järvenpää, von dem sich der VSV im November 2015 getrennt hatte, habe ihn mehr gefallen - mehr dazu in Schlüsselspieler verlässt VSV. Sein Vertrag wurde in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst.

Auch Mikko Jokela verließ kürzlich die Adler. Erst im August kam er mit Frau und Sohn von Finnland nach Villach. Nachdem seine Familie zurück nach Finnland musste, verließ auch Jokela aus privaten Gründen den VSV.

