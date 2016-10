Olympiazentren Österreichs vernetzten sich

Im Olympiazentrum Kärnten findet ab Mittwoch erstmals ein Workshop aller Olympiazentren Österreichs statt. Ziel ist eine bessere Koordination. Besprochen wird auch die Zukunft des Kärntner Standortes.

In dieser Woche soll bei einem dreitägigen Workshop unter der Leitung des Österreichischen Olympischen Komitees besprochen werden, was im sportlichen Hinblick auf die nächsten Sommerspiele in Tokio 2020 und darüber hinaus bis zum Jahr 2024 optimiert werden kann. Am Programm steht auch eine eingehende Analyse der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Der Workshop wird hochrangig besetzt sein. Von Seiten des ÖOC werden Präsident Karl Stoss, Generalsekretär Peter Mennel und Sportdirektor Christoph Sieber in Klagenfurt mit dabei sein.

Diese Vernetzung der Olympiazentren sei immens wichtig, sagt Landessportdirektor Arno Arthofer. Für alle Bundesländer soll es in der Vorbereitung auf Olympische Spiele künftig eine Vereinheitlichung geben. Mit einbezogen werden auch andere Sportorganisationen, wie Landes- und Heeresleistungszentren, der Schul – und der Universitätssport.

Kärntner Standort wird geprüft

Ebenso stehen bei dem Workshop Gespräche zur Rezertifizierung des Olympiazentrums Kärnten auf dem Programm. „Es wird überprüft, ob wir die Standards auch künftig erfüllen können“, sagt Landessportdirektor Arthofer.

Seit Dezember 2014 gibt es das Olympiazentrum Kärnten. Dazu gehören das Institut für Sportmedizin am Klinikum Klagenfurt, das Universitätssportinstitut und der Sportpark Klagenfurt. Die Kernaufgaben liegen in der Sportwissenschaft, -psychologie, -medizin, Leistungsdiagnostik, Physiotherapie, Ernährungswissenschaft und Karriereplanung für zukünftige Kärntner Olympiateilnehmer. Finanziert wird das Olympiazentrum vom Landessportreferat.