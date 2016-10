Hotel Moser Verdino: Ende nach 158 Jahren

Ein Klagenfurter Traditionsbetrieb schließt seine Pforten. Das Hotel Moser Verdino stellt nach 158 Jahren mit 30. November seinen Betrieb in der Innenstadt ein. Der Pachtvertrag läuft aus, für eine Verlängerung gab es keine Einigung.

"Schweren Herzens“ bestätigte Geschäftsführer Martin Lachout am Montag dem ORF, dass das Traditionshotel in der Domgasse mit Ende November zusperrt. Die Arcotel-Gruppe betreibt das Moser Verdino seit mittlerweile 17 Jahren. Ein Hotel in dem Gebäude gibt es schon wesentlich länger, seit 1858 besteht das Innenstadthotel und ist damit eines der ältesten Hotels in Österreich.

Noch bis mindestens 15. Dezember bleiben Café und Restaurant im Erdgeschoß geöffnet. Es gibt Bemühungen, den Restaurantbetrieb weiterzuführen. Klarheit wird es darüber aber erst geben, wenn die Pacht- und Eigentümerverhältnisse geklärt sind.

Bis zuletzt Verhandlungen

Bis zuletzt habe es auch Gespräche mit dem Eigentümer des Gebäudes, der Generali-Versicherung, gegeben, das Hotel weiter zu führen, sagt Geschäftsführer Martin Lachout. Doch die Rahmenbedingungen hätten nicht mehr gestimmt. Zudem wären dringende Sanierungen nötig gewesen. Der Standard sei nicht mehr zeitgemäß, zum Beispiel gebe es keine Klimaanlage.

Gebäude könnte verkauft werden

Die Generali-Versicherung will das Gebäude dem Vernehmen nach verkaufen. Wolfgang Kratzer, Regionaldirektor der Generali für Kärnten, Steiermark und Osttirol, bestätigt dies gegenüber dem ORF. Allerdings müsse zuerst ein neues Büro für die 66 Mitarbeiter der Generali-Landesdirektion, die ebenfalls in dem Gebäude beheimatet ist, gefunden werden.

