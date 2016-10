Konto gehackt: Schaden von 8.000 Euro

Vom Onlinekonto eines 45-jährigen Beamten sind auf bisher unbekannte Weise zwölf Buchungen mit einer Schadenssumme von 8.000 Euro durchgeführt worden. Auch Daten wurden von den unbekannten Tätern geändert.

Bereits am 27. Oktober wurde von unbekannten Tätern auf das Girokonto des Mannes aus dem Bezirk Hermagor zugegriffen, die Telefonnummer und die E-Mail Adresse geändert und in weiterer Folge insgesamt zwölf Buchungen mit einer Schadenssumme von mehr als 8.000 durchgeführt.

Weitere Konten gehackt

Darunter waren Bargeldbehebungen in Wien, sowie Überweisungen mittels Western Union nach Bulgarien. Fünf Überweisungen wurden auf weitere österreichische Konten durchgeführt, die ebenfalls gehackt wurden. In weiterer Folge wurden auf diesen Konten ebenfalls Buchungen vorgenommen. Der Beamte führte Onlinetransaktionen auch mit dem Handy durch, was laut Polizei riskanter sei. Man geht von einer international agierenden Bande aus.