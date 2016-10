Neuer Seilbahntraum für den Wörthersee

Vor der Fußball-WM 2008 gab es bereits einmal Pläne für eine Seilbahn, damals zum Stadion Klagenfurt. Nun lebt auch die Idee einer Seilbahn über den Wörthersee wieder auf, initiiert von Schifffahrtsunternehmer Martin Ramusch und einigen Hoteliers.

Mit einer Seilbahn über den Wörthersee schweben, Einstieg in Pörtschach, Ausstieg am Südufer oder beim Pyramidenkogel. So sieht die Idee des jüngsten Seilbahnplans aus. Technisch ist so eine Seilbahnlänge durchaus machbar, zu kolportierten Kosten von rund 22 Millionen Euro.

Entwicklungsgesellschaft gegründet

Vorbild könnte die Seilbahn in Koblenz sein. Mehrere Kabinen schweben vom Rheinufer 890 Meter über das Wasser bis zu einer Burg. Mehrere Wörthersee-Hoteliers und Schifffahrtsunternehmer Martin Ramusch schauten sich diese Seilbahn an. Vier Hoteliers gründeten mit Ramusch eine Entwicklungsgesellschaft. Eine Machbarschaftsstudie werde in wenigen Tagen vorliegen, Bis dahin wollen die Projektbetreiber öffentlich nicht mehr sagen. Am Montag gab es kein Interview und auch keine Antwort auf die Frage, ob es schon einen Investor gibt.

Bürgermeister: Idee nicht neu

Der Bürgermeister der Pyramidenkogel-Gemeinde Keutschach, Karl Doujak (SPÖ), hält die Seilbahnidee jedenfalls für ein touristisch interessantes Projekt, erste Pläne für so Seilbahn über den Wörthersee habe es schon in den 1940iger-Jahren gegeben, sagte er. Natur- und Landschaftsschützer hingegen äußersten sich bereits kritisch.

