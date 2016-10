AUA streicht zwei Abendflüge

Auf auf dem Klagenfurter Flughafen gilt ab sofort der Winterflugplan Die AUA hat zwischen Wien und Klagenfurt vier Flüge pro Tag, doch samstags werden zwei Abendflüge gestrichen. Das heißt, unter Umständen kein Anschlussflug für Urlauber nach Klagenfurt.

Zwei Mal in der Früh, einmal am späten Vormittag und einmal am Abend heben die Flieger der AUA von Klagenfurt in Richtung Wien ab. Von Wien nach Klagenfurt wird am späten Vormittag, am frühen Abend und zweimal am späten Abend geflogen. Der zweite Frühflug nach Wien wird bis Anfang Dezember täglich geführt, dann bis zum Jahresende fünf Mal, danach wird er wieder nach und nach ausgedünnt.

Gestrichen sind mit dem Winterflugplan die Samstagabend-Verbindung nach Wien und die Spätverbindung von Wien nach Klagenfurt. Wenn jemand mit einem Urlaubsflieger Samstag in Wien ankommt, muss er bis spätestens 16.00 Uhr dort sein, um dann weiter nach Klagenfurt fliegen zu können. Nach Wien fliegt am Samstag die letzte AUA-Maschine um 11.15 Uhr.

Verhandlungen mit Eurowings wegen Berlin

Nach Köln und retour fliegt Eurowings bis Weihnachten nur fünf Mal die Woche, danach wieder sieben Mal. Berlin und Hamburg werden von Klagenfurt aus zweimal die Woche angeflogen. Allerdings kündigte Eurowings an, die Berlinflüge möglicherweise wegen der geringen Auslastung einzustellen. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen, sagte Flughafendirektor Max Schintlmeister. Bis dahin gebe es noch gemeinsame Bemühungen, die Verbindung aufrecht zu erhalten. Verhandlungen zwischen dem Flughafen und einer Fluggesellschaft gibt es über die mögliche Wiederaufnahme der London Verbindung. Eine Entscheidung steht aber noch aus.