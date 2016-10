„Kundin“ stahl 950 Euro aus Kassenlade

Eine bisher unbekannte Täterin hat am Freitagnachmittag in einer Trafik in Feldkirchen eine Stange Zigaretten mit 500 Euro bezahlt. Als sie das Wechselgeld bekommen sollte, griff sie in die Kassenlade und entkam mit rund 950 Euro.

Die Kassiererin öffnete die Kassenlade, um das Wechselgeld herauszuzählen. Plötzlich ging die Kundin hinter die Verkaufstheke der Trafik und griff in die Kassenlade. Nach einem lautstarken Gerangel wurde der Betreiber der Trafik darauf aufmerksam und kam in den Verkaufsraum.

Es gelang ihm, die Frau von der Kassenlade wegzudrängen und ihr mehrere 50-Euro-Scheine zu entreißen. Die Frau verließ anschließend mit ihrem 500-Euro-Schein und ohne die Zigaretten die Trafik. Beim Kassasturz am Abend wurde festgestellt, dass es der Frau offensichtlich gelungen war, 950 Euro Bargeld zu stehlen.

Personenbeschreibung: Ca. 50 Jahre alt, südländischer Typ, etwa 168 cm groß, bekleidet mit einem schwarzen Kopftuch und braunem Mantel. Die Frau sprach Englisch und trug eine größere Handtasche.

