Horrorclown erschreckte Elfjährigen

Freitagnachmittag hat ein bisher Unbekannter einen elfjährigen Schüler in Feldkirchen mit einer Horrorclownmaske erschreckt. Die Polizei forschte nun einen 22-Jährigen aus, die Ermittlungen laufen.

Freitagnachmittag zeigte der 22-Jährige dem elfjährigen Schüler die Maske aus einem Auto heraus. Die Mutter des Buben erstattet dann die Anzeige. Beamte der Polizeiinspektion Bodensdorf forschten einen 22-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen aus und stellten die Maske sicher.

Polizei

Ermittlungen laufen

Die Erhebungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen, daher sei laut Polizei noch nicht klar, ob ein straf- oder verwaltungsstrafrechtliches Verhalten des Mannes vorliege. Der 22-Jährige habe gesagt, er wollte niemanden erschrecken, sondern dem Buben die Maske nur zeigen, so die Polizei. In den letzten Tagen ist die Welle der „Spaßmacher“ mit Horrormasken auch nach Kärnten übergeschwappt. Doch beim Erschrecken von Passanten begeben sich die Clowns schnell in den Bereich der Nötigung - mehr dazu in Horror-Clowns machen sich schnell strafbar.

Bereits mehrere Vorfälle

Eine Joggerin in Villach erschreckte sich derartig, dass sie über eine Böschung stolperte und sich verletzte - mehr dazu in Zwei „Horrorclown“-Attacken angezeigt. Dass es auch Einsicht gibt, zeigten ein paar „Spaßvögel“, nachdem sie Kinder erschreckt hatten, sie entschuldigten sich - mehr dazu in „Horrorclowns“ entschuldigten sich bei Opfern.