Buchhalter führte Luxusleben mit Klientengeld

Ein 27-jähriger Völkermarkter soll als Mitarbeiter in einer Steuerberatungskanzlei mehrere Mandanten um rund 100.000 Euro betrogen haben. Mit dem Geld soll sich der Mann ein Luxusleben finanziert haben, die Ermittlungen laufen.

Laut „Kronen-Zeitung“ (Samstag-Ausgabe) wollte die Kanzlei dem jungen Mann nach mehreren Insolvenzen von Lokalen am Klopeiner See und in Klagenfurt eine Chance geben und stellte ihn vor zwei Jahren ein. Er soll dort mehrere Mandanten geprellt haben, die Ermittlungen wegen Betruges laufen.

Zwei Jahre lang soll sich der 27-Jährige ein Luxusleben mit Sportwagen und Partys geleistet haben, bis die Malversationen aufflogen. Der Verdächtige soll mittlerweile in U-Haft sitzen.