Passanten bargen Mann aus brennendem Pkw

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Packer Straße hat der Wagen eines 61-Jährigen zu brennen begonnen. Passanten holten den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug. Er war alkoholisiert und dürfte laut Polizei beim Abbiegen den anderen Pkw übersehen haben.

Am Freitag gegen 20.00 Uhr lenkte der leicht alkoholisierte 61-Jährige seinen Pkw in Richtung Klagenfurt. In Niederdorf wollte er nach links in die Niederdorfer Straße einbiegen und dürfte dabei einen auf der Packer Straße (B70) von Klagenfurt in Richtung Völkermarkt fahrenden Pkw, gelenkt von einem 19-Jährigen, übersehen haben.

Passanten bargen Verletzten

Beim folgenden Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeuge auf die angrenzende Wiese geschleudert, wobei der Pkw des 61-Jährigen zu brennen begann. Der Lenker wurde von Passanten aus dem Fahrzeug geborgen und der Brand vor dem Eintreffen der FF Ebenthal gelöscht. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der andere Lenker wurde leicht verletzt. Beide wurden nach Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Die FF Ebenthal war mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.