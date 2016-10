Trickbetrüger stahl Pensionisten Geld

Ein unbekannter Mann hat Freitagvormittag einen Pensionisten in Wolfsberg um das Wechseln einer Zwei-Euro-Münze gebeten. Später bemerkte der 72-Jährige, dass mehrere hundert Euro fehlten.

Der Unbekannte sprach den Pensionisten im Stadtgebiet von Wolfsberg an und bat ihn, Kleingeld zu wechseln. Der Pensionist nahm seine Brieftasche in die Hand und suchte nach entsprechenden Münzen. Dabei dürfte der unbekannte Mann auch selbst in die Brieftasche gegriffen und aus einem Seitenfach mehrere hundert Euro gestohlen haben.

Der 72-Jährige schaute erst später wieder in seine Brieftasche und bemerkte dabei das Fehlen des Geldes. Nach der Anzeigeerstattung wurde sofort eine örtliche Fahndung eingeleitet. Diese verlief aber negativ.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, kurze braune Haare, trug Jeans und eine graue Jacke. Der Mann sprach Kärntner Dialekt.