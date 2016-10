Schlüsselspieler verlässt VSV

Stürmer Brock McBride hat den VSV um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Er kommt laut VSV-Management nicht mit dem taktischen System von Trainer Greg Holst zurecht. Der Verein ist bereits auf der Suche nach einem Ersatz.

Die Heimspiele gegen Laibach am Freitag und gegen Szekesfehervar am Sonntag werden für den 30-Jahre alten Kanadier die beiden letzten Partien im blau-weißen Dress sein. Der Stürmer bat den Verein von sich aus um Vertragsauflösung. In einer Presseaussendung teilte der Verein am Donnerstag mit, dass McBride bereits in der vergangenen Saison mit dem strikten System von Greg Holst nicht ganz glücklich war. Das System von Trainer Hannu Järvenpää, von dem sich der VSV im November 2015 getrennt hatte, gefiel ihm mehr.

Vom taktischen System nicht begeistert

Im Detail ist McBride von Holsts Idee, vier ausgeglichene Linien mit jungen einheimischen Spielern einzusetzen und den Spielern nicht nur Freiraum, sondern auch Regeln mitzugeben, nicht begeistert. Das teilte der Villacher Publikumsliebling den Trainern bei einem Meeting mit, in dem Greg Holst Fehler und Verbesserungen durchgehen wollte. „Ich mag jeden Spieler, wir haben eine gute Gruppe in der Kabine. Es ist nie etwas persönliches, wenn man mit einem Spieler über seine guten und schlechten Eigenschaften spricht“, so VSV Trainer Greg Holst. Das große Ziel sei für ihn den VSV so weit wie möglich zu bringen und junge Spieler zu entwickeln.

„Seine Entscheidung, nicht unsere“

Im Zuge des Meetings bat der Stürmer auch gleich um die Vertragsauflösung, weil er laut VSV-Management nicht das Gefühl habe, in diese Mannschaft zu passen. „Es ist mir wichtig, dass alle verstehen, dass das seine Entscheidung ist, nicht unsere“, so Greg Holst. Jeder Spieler sei aber für sich selbst verantwortlich und müsse wissen was er tut. „Wenn McBride glaubt, dass das der richtige Weg für ihn ist, akzeptieren wir das,“ sagt der VSV Trainer.

Such nach Ersatz läuft

Seinen Agenten betraute Mc Bride bereits einen neuen Verein für ihn zu suchen. Auch beim VSV ist die Suche nach einem Ersatzspieler bereits angelaufen. Durch die Nationalteampause habe das Management laut Presseaussendung auch die erforderliche Zeit den Markt zu sondieren. Mc Bride erzielte für den VSV in 171 Spielen bisher 115 Scorerpunkte.