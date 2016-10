Zwei Überfälle auf Passanten

In Klagenfurt sind am Montagabend zwei Männer binnen weniger Stunden beraubt worden. In beiden Fällen gaben die Opfer an, die Täter seien mehrere Männer gewesen. Die Polizei ermittelt nun die näheren Umstände.

Ein 36-jähriger Mann aus Klagenfurt erstattete am Montag gegen 23.00 Uhr die Anzeige, er sei zwei Stunden zuvor in einem Park von sechs Personen niedergeschlagen worden. Diese hätten seine Brieftasche, das Mobiltelefon und zwei Schlüssel geraubt. Der Mann hatte Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Treppe hinuntergestoßen

Ein 44-jähriger Mann aus Klagenfurt erstatte am Dienstag um 4.50 Uhr die Anzeige, er sei kurz vor 23.00 Uhr im Stadtgebiet Klagenfurt von vier Männern überfallen worden. Dabei sei ihm sein Rucksack vom Rücken gerissen worden. Er sei weiters über eine Stiege gestoßen worden und habe wegen der Schmerzen nicht weitergehen können. Erst in der Früh habe er einen Passant verständigen können. Er wurde von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht worden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei die näheren Umstände.