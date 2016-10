Brand durch Katze: Versicherung zahlt

Nachdem eine Katze durch eine umgestoßende Stehlampe einen Wohnungsbrand ausgelöst hat, stellt sich die Frage, wer in solchen und ähnlichen Fällen den Schaden zahlt. Liegt keine Fahrlässigkeit vor, kommt die Haushaltsversicherung dafür auf.

Grundsätzlich sind Feuerschäden in der Haushalts- bzw. Gebäudeversicherung gedeckt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Haustier den Brand verursacht, sagt Gerhard Schöffmann, Sprecher der Kärntner Versicherungen. Katzen seien keine versicherungspflichtigen Tiere sondern in der normalen Haushaltsversicherung enthalten. Wenn eine Katze einen Schaden verursacht, werde das anstandslos bezahlt.

Tiere müssen nur ortsüblich verwahrt werden, das heißt aber nicht, dass man Katzen während der Abwesenheit in einen Käfig sperren müsste. Der Einwand der groben Fahrlässigkeit komme hier nicht zur Geltung, der Fall sei ganz unkompliziert. So, als ob eine Maus ein Kabel durchbeißt und einen Brand verursacht, so Schöffmann.

Versicherung sucht nach Fahrlässigkeit

Der Hauptgrund, warum Versicherungen im Schadensfall nicht zahlen wollen, ist der Nachweis von grober Fahrlässigkeit. Hier gebe es zwei große Bereiche: „Das eine ist, wenn man eine Flamme unbeaufsichtigt lässt, zum Beispiel Kerzen oder Christbäume. Wenn man hier den Raum verlässt, hat damit zu rechnen, dass er mit der Versicherung Probleme bekommt.“ Der zweite Fall von grober Fahrlässigkeit sei Fett auf dem Herd. Wer Speisen unbeaufsichtigt kocht oder wärmt und dadurch einen Brand verursacht, muss damit rechnen, dass der Versicherungsschutz nur teilweise oder gar nicht gegeben ist.

Gefahr durch Akkus

Dass moderne Elektrogeräte, die sich schon durch eine leichte Berührung einschalten lassen, die Brandgefahr erhöhen, glaubt der Versicherungsexperte nicht: „Die Gefahr steigt nicht durch Haustiere und Kleinkinder, sondern generell, weil viele Geräte Akkus haben und diese überhitzen.“ Akkus sollten deshalb nicht unbeaufsichtigt aufgeladen werden, so die Empfehlung. Auf den Versicherungsschutz hat das aber keinen Einfluss.

