Schlepper auf Südautobahn gefasst

Bereits am Freitag hat die Autobahnpolizei zwei Pkws auf der Südautobahn (A2) bei der Ausreise nach Italien kontrolliert. Dabei wurden fünf Personen aus Sri Lanka entdeckt, die illegal nach Italien gebracht werden sollten. Vier Männer sind in Haft.

Am Freitagvormittag wurden von Beamten der Polizeiinspektion Thörl-Maglern auf der A2 zwei Fahrzeuge mit italienischen Kennzeichen bei der Ausreise nach Italien angehalten. Es stellte sich heraus, dass drei in Italien lebende Männer aus Sri Lanka sowie ein ebenfalls in Italien lebender Rumäne versuchten, fünf Personen aus Sri Lanka ohne Reisedokumente nach Italien zu bringen.

Nach der schriftlichen Einvernahme mit Dolmetscher durch Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes Kärnten, Gruppe Menschenhandel/Schlepperei, wurden die Beschuldigten am Sonntag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.