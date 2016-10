Brand brach neben Gitterbett aus

Neben einem Gitterbett ist Samstagnacht in einer Klagenfurter Wohnung ein Brand ausgebrochen. Die Familie hatte Glück, sie war nicht zu Hause. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar.

Kurz vor 20.00 Uhr begann es aus noch unbekannter Ursache in der Wohnung im Stadtteil St. Peter zu brennen. Der Brand brach im Schlafzimmer neben einem Gitterbett aus, die vierköpfige Familie war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. In der Wohnung waren die Rauchmelder defekt, deshalb konnte sich der Brand rasch ausbreiten. Eine Nachbarin schlug Alarm, weil bereits Rauch bis in ihre Wohnung gelangt war. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die FF St. Peter. Die Feuerwehrleute mussten die Wohnungstüre aufbrechen und konnten den Brand dann rasch löschen. Es entstand bei dem Brand aber erheblicher Sachschaden, die Wohnung ist vorübergehend unbewohnbar. Die Familie konnte bei Verwandten unterkommen.

