Alkolenker streift Wohnhaus

Ein 21-jähriger, alkoholisierter Autofahrer hat Samstagnacht bei Ferlach mit seinem Fahrzeug ein Wohnhaus gestreift, der Wagen schlitterte noch 70 Meter weiter. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Um 2.00 Uhr war der 21-jährige Mann aus Ferlach von Ferlach in Richtung Klagenfurt unterwegs. Bei Görtschach (Gemeinde Ferlach) kam er auf der B85 mit seinem Auto von der Straße ab. Er streifte ein neben der Straße stehendes Wohnhaus und schlitterte mit dem Pkw entlang der Betongartenmauer noch ca. 70 Meter weiter, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Führerschein nach Alkotest abgenommen

Die 18-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, nach der Erstversorgung wurde sie von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Wie der Alkotest ergab, war der 21-Jährige alkoholisiert unterwegs gewesen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Am Pkw entstand Totalschaden.

