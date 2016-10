SPÖ-Mitglied wechselt zu Team Kärnten Stronach

Der Feldkirchner Gemeinderat Daniel Schuss ist aus der SPÖ ausgetreten und wechselt zum „Team Kärnten Stronach“. Er wolle künftig Kommunalpolitik abseits von „parteipolitischen Denken“ betreiben, begründet Schuss diesen Schritt.

„Ich möchte künftig eine kommunalpolitische Politik machen, die fernab von parteipolitischem Denken stattfindet“, sagte Schuss am Samstag in einer Aussendung. Er sei deswegen aus der SPÖ ausgetreten und habe sich dem „Team Kärnten - Liste Köfer“ angeschlossen. Die sozialdemokratische Partei habe ihre Bürgernähe verloren, kritisiert Schusser, von einer Arbeiterpartei sei nichts mehr zu spüren. Deshalb habe er nach einer neuen politischen Heimat gesucht.

Team Kärnten Stronach

Schusser bleibt als wilder Abgeordneter im Gemeinderat von Feldkirchen. Ob er auch auf Landesebene im Team Kärnten Stronach tätig sein wird, ist noch nicht klar. Landesrat Gerhard Köfer zeigte sich in einer Reaktion erfreut über den Neuzugang: „Ich verstehe den Wunsch von Daniel Schuss nach einer politischen Veränderung und freue mich, dass er ab sofort unsere Bewegung engagiert mitgestalten wird.“

Zuletzt erhielt die Partei Mitte August Neuzugang. Der Klagenfurter Gemeinderat und ehemalige Kärntner NEOS-Parteichef Klaus-Jürgen Jandl wechselt zum Team Kärnten Stronach - mehr dazu in Ex-NEOS-Chef wechselt zu Team Kärnten. Nicht als Parteimitglied - sondern als Teil einer Plattform unabhängiger Bürgerlisten, betonte Jandl.

Ablösung von Parteigründer

Die Partei will sich vom Namen Stronach lösen und personell wachsen. Das Team Kärnten Stronach muss bis Herbst ein Darlehen in der Höhe von 166.000 Euro an die Bundespartei zurückzahlen, ab dann könne man sämtliche Bänder lösen und frei agieren. Auch ohne den mittlerweile unlieb gewordenen Namen von Frank Stronach in der Listenbezeichnung. Künftig will man als „Freies Team Kärnten“ auftreten, die Weichen dafür werden am 25. November bei einem Landeskonvent der Partei gestellt. Bei der nächsten Landtagswahl in zwei Jahren will Köfer mindestens 11,2 Prozent der Stimmen bekommen, so viel erreicht das Team Stronach in Kärnten bei der vergangenen Landtagswahl.