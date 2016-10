Horror-Clowns in Kärnten gesichtet

Der aus den USA stammende Trend der „Horror-Clowns“ scheint in Kärnten angekommen zu sein. Mehrere der Gruselgestalten sollen gesichtet worden sein. Die Polizei warnt: Mit dem vermeintlichen Scherz kann man sich strafbar machen.

Furchterregend maskierte Clowns erschrecken die Bevölkerung - dieser Trend aus den USA schwappte vor Halloween auch auf Österreich über. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich bundesweit die Meldungen. Auch in Kärnten wurden die Gruselgestalten laut den Facebook-Seiten „Clowns in Österreich“ und „Clownhunter Austria“ gesichtet. Am Freitag gab es demnach zwei Sichtungen in Klagenfurt – am Parkplatz eines Möbelhauses in der Völkermarkter Straße und im Stadtteil Feschnig.

KK/Facebook

Auch im Villacher Stadtteil Auen, beim Spittaler Bahnhof und in Reifnitz am Wörthersee sollen Horror-Clowns aufgetaucht sein. Bei der Kärntner Polizei liegen bislang allerdings keine Anzeigen vor.

Horror-Clowns machen sich strafbar

Die Polizei findet die Scherze alles andere als lustig und warnt davor, dass man sich mit dem vermeintlichem Gruselspaß auch strafbar machen kann. Wegen gefährlicher Drohung, der Androhung von Gewalt und der Störung der öffentlichen Ordnung können die Clowns belangt werden. Auch wenn sich ein erschrecktes Opfer auf der Flucht vor einem Clown verletzt, kann eine Haftstrafe drohen. In jedem Fall sollen die Unruhestifter laut Polizei angezeigt werden.

KK/Facebook

Dass aus dem vermeintlichem Scherz auch bitterer Ernst werden kann, zeigen zwei aktuelle Fälle in Deutschland, wo Opfer von den Horror-Clowns verletzt wurden. Erstmals tauchten die Horror-Clowns übrigens in den 1980-er Jahren auf, wohl inspiriert vom Horror-Bestseller „Es“ von Erfolgsautor Stephen King. Seitdem erlaubten sich Kostümierte nur sehr vereinzelt Scherze mit der Angst ihrer Opfer. Das änderte sich Ende August, als Clowns im amerikanischen Bundesstaat South Carolina versucht haben sollen, Kinder in einen Wald zu locken. Seitdem verbreitete sich der fragwürdige Trend.

