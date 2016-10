Alko-Lenker rast Polizeiflotte davon

Mit mehreren Polizeiautos hat sich am Samstag ein betrunkener Autofahrer in der Klagenfurter Innenstadt eine Verfolgungsjagd geliefert. Er drängte ein Polizeiauto von der Straße ab und raste durch eine Sperrre. Mit Mühe konnte der Mann gestoppt werden.

In Schlangenlinien war der betrunkene Autofahrer kurz nach 5.30 Uhr auf der Ringstraße in der Klagenfurter Innenstadt unterwegs. Einer Polizeistreife fiel der Wagen auf, sie versuchte, den Mann anzuhalten. Der 50-Jährige hielt allerdings nicht an, er trat im Gegenteil auf das Gaspedal. Er fuhr den Polizisten in einer 30-km/h-Zone mit 80 km/h davon.

Beinahe Polizisten überfahren

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf, da Gefahr in Verzug bestand,wurden weitere Polizeiautos und auch eine Zivilstreife zur Hilfe angefordert. Auch dass er vo nmehreren Polizeiautos verfolgt wurde, konnte den Mann vorerst nicht stoppen, bei der Verfolgungsjagd missachtete er rote Ampeln und „Einfahrt verboten“-Schilder.

Auf der Villacher Straße versuchte die Polizei erneut, den Mann zu stoppen. Dazu wurde ein Streifenwagen stadteinwärts quer über die Fahrbahn aufgestellt. Der 50-Jährige raste mit seinem Auto an der Sperre vorbei, dabei kollidierte er beinahe mit dem Streifenwagen. Den Beamten, die von Kollegen über Funk verständigt wurden, gelang es gerade noch, sich in Sicherheit zu bringen.

Polizeiauto von Straße gedrängt

Am Villacher-Ring versuchte der Mann dann, einen Streifenwagen von der Straße abzudrängen. Dabei wurde der Seitenspiegel des Polizeiautos abgerissen. Der Alkolenker setzte seine Fahrt bis in den nahegelegenen Stadtteil Waidmannsdorf fort, wo er schließlich gestellt werden konnte. Insgesamt dauerte die Verfolgungsjagd durch die Innenstadt eine halbe Stunde.

Beim Anlegen der Handschellen erlitt der Mann laut Polizei eine Hautabschürfung. Er wurde zunächst von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt und danach ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Laut Alkotest hatte der Mann mehr als ein Promille Alkohol im Blut, ihm wurde vorläufig der Führerschein abgenommen.

