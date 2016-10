Vandalen von Überwachungskamera gefilmt

Vandalen hatten es in Kärnten Freitagnacht auf Zufahrtsschranken abgesehen. In Ferlach rissen sie einen vier Meter langen Balken aus. In Klagenfurt wurden die Täter – mehrere Jugendliche – von einer Überwachungskamera gefilmt.

Dass in den beiden Fällen die gleichen Täter am Werk waren, wird von der Polizei derzeit ausgeschlossen. In Kirschentheuer bei Ferlach rissen die unbekannten Täter am Abend gegen 20.30 Uhr bei einer Firma eine Absperrung aus. Einen Kilometer weit schleppten die Täter den vier Meter langen Balken, dann ließen sie ihn im Bereich der nach Görtschach führenden Gemeindestraße liegen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Kurz nach Mitternacht hatten es Vandalen wieder auf Zufahrtsschranken abgesehen, diesmal in Klagenfurt. Bei einem Parkplatz rissen sie einen Balken aus Kunststoff aus und nahmen ihn mit. Gefilmt wurden die Vandalen von einer Überwachungskamera, darauf zu sehen sind laut Polizei sechs bis acht Jugendliche. Die Videoaufzeichnungen werden nun ausgewertet.

