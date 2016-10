Ex-Freundin und Polizisten bedroht

Ein 25-jähriger Klagenfurter hat am Freitag vor dem Haus seiner Ex-Freundin randaliert. Er schlug eine Glastür ein und verletzte sich dabei. Die einschreitenden Polizisten bedrohte der amtsbekannte Mann ebenfalls, er wurde verhaftet.

Am Freitag wollte der 25-Jährige die Wohnung seiner Ex-Freundin in Klagenfurt stürmen. In einem Mehrparteienhaus schlug er eine Glastür ein, dabei zog er sich eine Platzwunde über dem linken Auge zu. Als Polizeibeamte einschreiten wollten, ging der Mann auch auf sie los. Er attackierte sie mit Fußtritten und drohte, sie umzubringen. Der Mann konnte festgenommen werden. Nach der Versorgung seiner Verletzung im Klinikum Klagenfurt wurde er in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Er wird wegen gefährlicher Drohung, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Verhaftet wurde vor zwei Wochen auch ein 26-jähriger Randale aus Klagenfurt. Der 26-Jährige hatte im Wiener Prater randaliert und einen Polizisten attackiert. Ihm droht nun der Ausschluss aus dem Heer - mehr dazu in Randalierendem Soldaten droht Jobverlust.