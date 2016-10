Seilbahnwirtschaft investiert Millionen

In der Nacht auf Donnerstag hat es auf den Bergen teils heftig geschneit. Passend dazu gab die Seilbahnwirtschaft bekannt, dass man 13 Mio. Euro in die Wintersaison investiert habe. Der Saisonstart ist bei allen Skigebieten individuell.

260 Seilbahnen und Schlepplifte gibt es in Kärnten, 1.000 Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt. Heuer verzeichnete man eines der besten Sommerergebnisse mit einem Plus von 4,5 Prozent. Daran hätten die Seilbahnen einen wichtigen Anteil, sagte Reinhard Zechner von den Kärntner Seilbahnen. Der Sommer sei für viele Unternehmen zum zweiten Standbein geworden, Umsätze und Gästezahlen hätten sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und wachse zweistellig weiter.

Am meisten investiert wurde auf der Turrach (3,5 Mio.), dem Nassfeld (2,5 Mio.), in Bad Kleinkirchheim (zwei Mio.) und auf der Gerlitzen (1,3 Mio.).

Beschneiung kein Schaden für Landwirtschaft

Der Schwerpunkt der heurigen Investitionen von 13 Millionen Euro liegt in noch mehr Schneesicherheit. Ungefähr 80 Prozent der Kärntner Pisten werden beschneit, sagte Klaus Herzog, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen in der Wirtschaftskammer sagte, man verwende erneuerbare Energie und entziehe dem Kreislauf kein Wasser. Studien besagen, dass die Beschneiung für die Landwirtschaft ein Nutzen sei.

Kein einheitlicher Saisonstart Der Mölltaler Gletscher hat bereits offen, die Turrach öffnet vermutlich Anfang November. Die anderen Skigebiete machen den Saisonstart von der Schneelage abhängig.

Investiert wird auch in neue Anlagen, der Komfort wird verbessert, so soll es mehr W-Lan-Versorgung geben. Auch die Sicherheitsvorkehrungen werden verstärkt. Immer wichtiger wird auch das Angebot für Spaß im Schnee. Dazu zählen die Funparks, wo man zum Beispiel auf einer Strecke seine Zeit messen oder gegeneinander Rennen fahren kann.

Investition in die Skifahrer von morgen

Die Skiarten werden um 1,5 Prozent teurer, das gilt auch für den Kärntner Skipass. Am meisten kostet die Tagesskikarte auf dem Nassfeld und in Bad Kleinkirchheim: 46 Euro für einen Erwachsenen. Auf die Nachwuchsförderung wird nach wie vor großer Wert gelegt, sagte Wolfgang Löscher, der Geschäftsführer des Kärntner Skipasses. Bis vor zwei Jahren hätte das Land eine Unterstützung für den Schulbereich geleistet, das sei aus Budgetgründen nicht verlängert worden. die Seilbahnwirtschaft bemühe sich aber sehr um diese Zielgruppe. So biete man eine Woche Skifahren um 35 Euro für die Schüler mit Skikurs an.

Der durchschnittliche Skifahrer ist 39 Jahre alt, ein Wert, der in den letzten Jahren gleich blieb. Ein Drittel aller Skifahrer ist unter 30 Jahre alt. Man sei also auf dem richtigen Weg mit der Kinder und Jugendförderung, so der Tenor bei der Pressekonferenz.

