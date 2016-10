Tauernautobahn am Samstag gesperrt

Die Tauernautobahn (A10) wird am Samstag während einer Einsatzübung im Wolfsbergtunnel bei Spittal in Fahrtrichtung Salzburg von 16.00 bis 20.00 Uhr gesperrt. Übungsannahme ist ein Unfall mehr mehreren Fahrzeugen.

Einsatzkräfte müssen vor allem in Tunnels regelmäßig üben, vor allem in Röhren mit einer Länge von mehr als 500 Meter, so die ASFINAG am Donnerstag in einer Aussendung. Am Samstag findet beim Wolfsbergtunnel ein aufwendiges Übungsszenario statt.

ASFINAG

Realistisches Szenario im Tunnel

Laut Tunnelmanagerin Dagmar Jäger wird angenommen, dass mehrere Fahrzeuge in einen Unfall im Tunnel verwickelt sind. Wie viele es sein werden, ob es brennt und stark raucht, wie viele Personen verletzt sind oder im Tunnel herumirren, müssen die knapp 100 Einsatzkräfte vor Ort herausfinden. Insgesamt werden bei der Übung 130 Personen im Einsatz sein.

Umleitung über B99 und B100

Die Übung beginnt mit dem Aufbau des Szenarios ab 16.00 Uhr. Dafür muss der Wolfsbergtunnel in Fahrtrichtung Salzburg bereits gesperrt werden. Das Ende der Übung ist für 19.00 Uhr anberaumt, die Verkehrsfreigabe der beiden Tunnelröhren erfolgt so schnell wie möglich nach erfolgter Kontrollfahrt der Polizei, spätestens um 20 Uhr sollte der „Unfall“ bereinigt sein. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die B99 und B100 umgeleitet, die Ableitung erfolgt bei der Anschlussstelle Spittal Millstättersee, aufgeleitet wird wieder bei Spittal Ost.