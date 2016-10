Tourismus: Investitionen verfünffacht

120 Millionen Euro haben die Kärntner Tourismusbetriebe heuer in mehr Qualität, neue Betten und Wellnessangebote investiert. Das Investitionsvolumen verfünffachte sich damit im Vergleich zu den Vorjahren. Grund sind neue Förderprogramme.

Dass es im Tourismus einen großen Investitionsschub geben könnte, zeichnete sich bereits ab, jetzt liegen die Zahlen dazu auf dem Tisch. Mit Jänner starteten die neuen Tourismusförderprogramme in Kärnten, 157 Projekte wurden mittlerweile eingereicht. Zu den neuen Förder-Programmen gehören langfristige Kredite der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT), die vom Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds dauerhaft zinsfrei gestellt werden und die über die ÖHT mittels Haftungen besichert sind.

110 Förderanträge mit einem Investitionsvolumen von über 62,6 Millionen Euro sind bereits frei gegeben. Weitere 47 Anträge mit einem Investitionsvolumen von über 57,2 Mio. Euro befinden sich gerade in Bearbeitung. Am Ende sollen 120 Millionen Euro in Tourismusprojekte in ganz Kärnten fließen. Damit verfünffacht sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Durchschnitt der letzten drei Jahre, im letzten Jahr waren es 15 Millionen.

Investitionsstau im Tourismus beendet

Damit sei der Investitionsstau im Kärntner Tourismus beendet, sagt Wolfgang Kleemann von der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank. Die Projekte sind laut Kleemann über ganz Kärnten verteilt – Schwerpunkte bilden die Regionen Wörthersee, Millstätter See und die Region Gailtal-Nassfeld.

Zwei Drittel der Investitionsvorhaben liegen im Bereich von 100.000 bis 500.000 Euro. In diesen Bereich fällt die kleinbetriebliche, familiengeführte Hotellerie und Gastronomie. Kleemann: „Das sind die Träger unserer Tourismuswirtschaft und genau die stehen vor großen Herausforderungen, für die sie sich aktuell gut aufstellen“. Investiert werde am Wörthersee auch wieder in neue Betten, sagt der Geschäftsführer der Wörthersee-Tourismus GmbH, Roland Sint: „Ich glaube, bei manchen Betrieben ist der Unternehmergeist wieder erwacht.“

