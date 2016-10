Wegfahrsperre für Kennzeichen-Seriendieb

Bereits mehrmals hat ein 18-jähriger Klagenfurter Kennzeichen gestohlen und auf seinem Wagen montiert. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er damit umher. Die Polizei montierte nun eine Wegfahrsperre, um ihn zu stoppen.

Der junge Mann hat zwar ein Auto, aber weder einen Führerschein noch ist das Auto angemeldet. Bisher sieben Mal binnen montierte er von fremden Autos Kennzeichen ab, brachte sie an seinem Wagen an und fuhr damit spazieren. Die Polizei kennt das Auto schon und erwischte ihn immer wieder. Da er offenbar unbelehrbar ist, greift die Polizei zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie brachte an einem Rad eine Kralle an, um ihn am Fahren zu hindern.

18-Jähriger lässt sich nicht abschrecken

Im Zuge der Einvernahmen gab der 18-Jährige noch frühere Kennzeichendiebstähle zu, so Johann Zwetti von der Klagenfurter Verkehrspolizei. Wo er ein Kennzeichen erwische, nehme er sie ab, er war auch schon mit verschiedenen unterwegs. Immer wieder wurde der 18-Jährige wegen Diebstahls und Urkundenunterdrückung angezeigt, das schreckte den jungen Mann aber nicht ab: „Es ist ihm egal“, so Zwetti.

Motiv: Kein Geld

Zum Motiv sagte er laut Zwetti, er habe kein Geld, das Auto anzumelden, habe auch keinen Führerschein. Er sei aber unbelehrbar. Die Wegfahrkralle dient vor allem der Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer, ist aber eine äußerst seltene Maßnahme, sagte Zwetti. Die Sperren werden auf den Vorderrädern angebracht und versperrt. Man habe gesehen, dass der Bursche anders nicht einzubremsen sei. Dem jungen Straftäter droht jetzt wegen der zahlreichen Anzeigen ein Verfahren.

