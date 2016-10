Grünes Licht für Wildbachverbauung

Nach der Wasserrechtsverhandlung am Montag in Afritz steht nun fest, dass noch im November mit der Verbauung des Tronitzerbaches begonnen werden könnte. Muren haben vor fast zwei Monaten die Ortschaft Kraa verwüstet.

Der Tronitzerbach galt vor den katastrophalen Murenabgängen als kleiner, ungefährlicher Bach. Doch dieser Bach war in erster Linie für die Vermurungen Ende August, Anfang September verantwortlich. Nun muss er verbaut und sicher gemacht werden.

25 Einwohner sind von der geplanten Verbauung unmittelbar betroffen. Sie müssen Grund und Boden gratis zur Verfügung stellen. Christof Seymann, von der Wildbach und Lawinenverbauung, sprach von einer Win-Win-Situation: „Die Bewohner stellen ihren Grund zur Verfügung, bekommen aber gleichzeitig Schutz für ihre Häuser, ihre Grundstücke und Infrastruktur. Letztlich finanziert das alles der Staat: der Bund, das Land Kärnten, und die Gemeinden Afritz und Treffen.“ Insgesamt sollen elf Millionen Euro in die Verbauung fließen.

ORF

Erster Schutz ab Juni

Nun wird noch der offizielle Bescheid abgewartet, dann kann noch im November mit den Bauarbeiten begonnen werden, sagte der Afritzer Bürgermeister Max Linder nach der Verhandlung: „Über den Winter wird durchgearbeitet, es wird nur eine kurze Weihnachtspause gemacht. In weiterer Folge haben wir gute Chancen, dass das Bauwerk bis Juni schon so weit errichtet ist, dass es schon ein gewisses Maß an Schutz bietet.“

ORF

Mauer soll Geröll zurück halten

In 900 Meter Seehöhe hat das Unglück vor sieben Wochen seinen Lauf genommen. Hier sollen auch die ersten geplanten Verbauungsmaßnahmen passieren. Es soll eine 250 Meter lange und zehn Meter hohe Mauer entstehen. Dahinter sollen - im Fall einer neuerlichen Mure - 37.000 Kubikmeter Steine und Geröll aufgehalten werden. Umgerechnet würde das Volumen für 3.500 Lkw-Fuhren reichen.

ORF

Nach den ersten Umbauten folgt Bauabschnitt zwei: In der Nähe der Quelle des Baches werden weitere Murenbrecher gebaut. Insgesamt wird es etwa vier Jahre dauern, bis das Großprojekt fertig ist, heißt es von der Wildbach- und Lawinenverbauung.

Links: