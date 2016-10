Direktoren sollen Lehrer einstellen dürfen

Teil der Bildungsreform, die am Dienstag auf Bundesebene vorgestellt werden soll, gibt Schulen mehr Autonomie, auch bei der Einstellung von Lehrern. In Kärnten sind die Signale dafür positiv.

Mehr Spielraum für Direktorinnen und Schulleiter ist ein zentraler Leitgedanke im Schulautonomie-Paket. Direktoren sollen künftig neue Lehrerinnen und Lehrer selbst aussuchen dürfen. Der Sprecher der Kärntner AHS-Direktoren, Rudolf Elpelt vom BG St. Veit sagte, aus seiner Sicht und der der meisten Direktoren wünsche man sich das schon lange, es sei ein Schritt in die richtige Richtung. In Kärnten funktioniere das allerdings schon seit einiger Zeit recht gut, so Elpelt. Direktoren könnten Wünsche deponieren, eine Junglehrer-Datenbank sei im Aufbau. Die Letzte Entscheidung trifft bisher noch der Landesschulrat.

„Personalführung lernen“

Die Präsidentin der Kärntner Elternvereine, Gertrud Kalles-Walter bewertet das grundsätzlich positiv. Sie sagte, wichtig sei, dass die Direktoren aber auch geschult werden, sie sollten eine Ausbildung in Personalführung bekommen. Die Schulpartner sollten eingebunden werden.

Mehr Autonomie bedeute für die Direktoren auch mehr Verantwortung für die Ergebnisse an ihrer Schule, sagt Pflichtschul-Lehrervertreter Stefan Sandrieser. Eine Auswahl nur durch eine Person bedinge, dass auch geklärt werden solle, was geschehe, wenn sich der Lehrer nicht bewähre. Wie werde der Direktor den neuen Lehrer wieder los, das könnte zu einem Problem geben, vor allem in Schulen des ländlichen Raums oder Brennpunktschulen, wo keiner hin möchte.

Schulcluster sollen möglich sein

Ein weiterer Plan im Autonomiepaket: Mehrere kleinere Schulen, die Rede ist von bis zu acht mit maximal 2.500 Schülern, sollen zu einem Cluster zusammengefasst werden können. Für sie alle wäre dann nur mehr ein Direktor verantwortlich. Der bräuchte dann für den administrativen Aufwand trotzdem an jeder Schule zusätzliche Unterstützung, sagt Lehrervertreter Sandrieser, denn man merke, dass viele Schulleiter ihren pädagogischen Aufgaben nicht mehr nachkommen können, vor lauter Administration. Elpelt sagte, wenn wenn es größere Schulen seien, werde es nur mit Stellvertreter funktionieren. Man müsse ausrechnen, ob das noch dem Sparkurs entspreche.

Umstrittener späterer Schulbeginn

Soweit bisher bekannt, sollen Schulleiter künftig für fünf Jahre befristet bestellt werden. Unter dem Motto mehr Autonomie sollen sie auch stärker als bisher über Stundenpläne und Schwerpunktsetzungen bis hin zum Unterrichtsbeginn entscheiden können. Ob eine Schule schon um 7.30 Uhr oder erst um 9.00 Uhr mit dem Unterricht beginnt, da seien dem Spielraum aber enge Grenzen gesetzt. Denn dafür brauche es enge Abstimmung mit Schulen in der Umgebung, Eltern und den Fahrplänen von Bus und Bahn.