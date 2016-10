Familie mit drei Kindern geriet in Bergnot

Eine Familie aus dem Bezirk Villach hat sich am Sonntag beim Wandern auf dem Bleiberg in der Gemeinde Finkenstein verirrt. Die Eltern und die Kinder im Alter von 5, 12 und 14 Jahren wurden von der Bergrettung in der Dunkelheit ins Tal gebracht.

Gegen 17.00 Uhr erreichte ein Notruf die Landeswarnzentrale. Ein 47 Jahre alter Mann aus Villach hatte ihn abgesetzt, weil er sich mit seiner Familie beim Wandern verirrt hatte. Der 47-Jährige, seine 41 Jahre alte Frau und die Kinder im Alter von 5, 12 und 14 Jahren hatten eine Wanderung auf den Bleiberg (770 Meter Höhe) unternommen. Dabei kamen sie vom markierten Weg ab. Die fünfköpfige Familie geriet plötzlich in steiles und felsiges Gelände. Dort trauten sie sich ein Weitergehen nicht mehr zu.

Suchaktion der Bergrettung

Sofort wurde ein Suchaktion eingeleitet. Die Bergrettung Villach rückte aus, mit dabei war auch Suchhund. Eineinhalb Stunden später, gegen 19.30 Uhr, konnte die Familie im Bereich einer steilen Felswand gefunden werden. In der Dunkelheit wurden die Kinder und ihre Eltern zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung zurückgebracht. Niemand wurde verletzt.