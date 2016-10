Aktenentsorgung: Ermittlungen eingestellt

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen den ehemaligen freiheitlichen Finanzlandesrat Harald Dobernig wegen Urkundenunterdrückung sind eingestellt. Eine Urkundenunterdrückung habe nicht nachgewiesen werden können.

Ein ehemaliger Mitarbeiter Dobernigs berichtete in der Einvernahme des Bundesamtes zur Korruptionsbekämpfung in der Causa Seenkauf von einem ungewöhnlichen Aktenvorgang: Dobernig soll geschredderte Akten aus seinem Büro gemeinsam mit ihm im Glanfluss entsorgt und auch ein Wertkartenhandy ins Wasser geworfen haben - mehr dazu in Ex-Mitarbeiter: Dobernig vernichtete Akten (kaernten.ORF.at; 21.5.2015). Dobernig bestritt die Vorwürfe. Nun wurden die Ermittlungen eingestellt: „Aus Beweisgründen. Eine Urkundenunterdrückung konnte nicht nachgewiesen werden“, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Tina Frimmel-Hesse.