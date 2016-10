Flucht vor Polizei endete auf Forststraße

En 19 Jahre alter Arbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau hat der Polizei in der Nacht auf Sonntag eine Verfolgungsjagd geliefert. Die Flucht endete vor einem geschlossenen Schranken auf einer Forststraße.

Gleich mehrmals innerhalb kurzer Zeit ist der 19 Jahre alte Mann am Sonntag mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Um 2.00 Uhr früh wurde die Polizei wegen einer Ordnungsstörung in eine Diskothek in Gmünd gerufen. Während der Amtshandlung griff der 19-Jährige einen Beamten an, versetzte ihm einen Stoß gegen den Oberkörper und einen Fußtritt gegen ein Knie. Die Polizisten beruhigten den Mann und brachten ihn nach Hause.

Ohne Führerschein mit Auto der Oma geflüchtet

Kurze Zeit später nahm der 19-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, das Auto seiner Großmutter unerlaubt in Betrieb und fuhr damit in Richtung Gmünd. Als die Polizei ihn anhalten wollte, raste er mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Flucht endete schließlich vor einem geschlossenen Schranken auf einer Forststraße.

Die Polizisten stiegen aus ihrem Dienstwagen und gingen zum Fahrzeug des 19-Jährigen. Als sie den Burschen zum Alkotest aufforderten, gab dieser neuerlich Gas und fuhr im Rückwärtsgang mehrmals gegen den Dienstwagen. Weil es ihm nicht gelang, das Polizeiauto von der Straße zu schieben, stellte er den Motor ab und stieg aus. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Weisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist hoch.