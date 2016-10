Second-Hand-Börsen boomen

Die Second-Hand-Börsen boomen, kaufen und verkaufen ist das Motto. Am Sonntag findet in der Messehalle 3 in Klagenfurt die Reit-, Jagd- und Fischereibörse statt. Die Messe wirbt für die Börsen mit dem Portal „Sparfuchs“.

Vor 15 Jahren war die Arbeiterkammer quasi Vorreiter und hat dem, was gemeinhin auch als Flohmarkt bezeichnet wurde, einen anderen Namen gegeben und für viele zugänglich gemacht: die Wintersport- und Sommersportbörsen wurden ins Leben gerufen. Gebrauchte Sportgeräte und Bekleidung wurden gekauft und verkauft. Die nächste Wintersportbörse startet am 5. und 6. November in Wolfsberg und an den darauf folgenden Wochenenden in Spittal, Villach und Klagenfurt. Die genauen Termine gibt es auf der Homepage der Arbeiterkammer Kärnten.

Messeportal: „Sparfuchs“

Besonders beliebt sind die Börsen bei Eltern, denn Kinder wachsen und Sportausrüstungen kosten viel Geld, wenn sie immer wieder in neuen Größen angeschafft werden müssen. Die Babybörse, zuletzt Anfang Oktober in der Messehalle in Klagenfurt, wurde vor zwölf Jahren gegründet. Sie findet mittlerweile zweimal jährlich statt und hat in zwei Tagen im Durchschnitt 3.000 Besucher. Die Klagenfurter Messe hat mittlerweile eine eigene Börsen-Hompage unter dem Motto „Sparfuchs“ eingerichtet.

Die Reit-, Jagd- und Fischereibörse gibt es zum zweiten Mal. Es gibt gebrauchte Produkte zu Schnäppchenpreisen. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist die Verkaufsbörse in der Messehalle 3 von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Wer selbst verkaufen möchte, zahlt 30 Euro pro Stand, heißt es von den Kärntner Messen. Die Messe ist heuer allerdings bereits ausgebucht.