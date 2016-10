Pensionistin von Zug erfasst und getötet

Eine 85 Jahre alte Pensionistin ist am Samstag in Eberndorf, im Bezirk Völkermarkt, von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Frau versuchte den Gleiskörper zu überqueren und hat den herannahende Zug nicht bemerkt.

Die 85-Jährige litt an Demenz. Gegen 17.00 Uhr versuchte sie, in den Gleiskörper in Mittlern zu überqueren. Dabei übersah sie den aus Kühnsdorf kommenden Regionalzug. Der Triebwagenführer konnte den Unfall trotz sofortiger Signalabgabe und eingeleiteter Notbremsung nicht mehr verhindern. Die Frau wurde vom Triebwagen seitlich am Kopf erfasst und weggeschleudert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.